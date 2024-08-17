Kuşadası’nda mangal ve semaver yasağı geldi

Orman yangınlarına karşı mücadele devam ederken Kuşadası’ndan yeni bir karar aldı. Kuşadası Belediyesi, mesire alanlarında mangal ve semaver yakılmasını yasakladı. Alınan karar, belediyenin sorumluluğunda olan Sevgi Plajı ve Adagöl gibi belediyenin sorumluluk alanındaki mesire alanlarını kapsıyor.

Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel son günlerde artan orman yangınları sebebi ile azami dikkat ve tedbir uygulamaları aldıklarını belirterek, “Ne yazık ki son birkaç gündür başta kıyı Ege kentlerimizde olmak üzere ülkemizin bir çok yerinde orman yangınları artmıştır. Çok yakın zaman içinde sınır ilçemiz Selçuk’ta başlayan orman yangını ile çok büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştük. Kuşadası çevresi ormanlık alanlarla kaplı bir turizm kenti. Yaşanan olumsuz hava koşulları ve buna bağlı artan yangın riskine karşılık bizler de sorumluluk alanlarımızda elimizden gelen tüm tedbirleri ve güvenlik önlemlerini alıyoruz. Tek bir canlının ve bir fidanın dahi zarar görmesini istemediğimiz bu süreçte olumsuz hava koşulları ve buna bağlı yangın riskleri azalıncaya kadar Kuşadası’nda belediyemiz sorumluluğundaki mesire alanlarında mangal, semaver ve benzeri ateş içerikli ürünlerin kullanımını yasaklıyoruz. Bugün itibari ile uygulamaya koyduğumuz tedbirlerimiz ile ilgili gerek hemşehrilerimizin gerekse tatillerini Kuşadası’nda geçiren misafirlerimizin göstereceği anlayış ve hassasiyet içinde peşinen teşekkür ederim“ dedi.