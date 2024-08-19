Kuşadası'nda sahilde ölü yunus paniği

Sahilde ölü yunus paniği

Olay, Kuşadası ilçesine bağlı Karaova Mahallesi'nde yer alan Yuvam Sitesi Plajı'nda meydana geldi.

Kıyıya vurmuş bir yunus olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi.

Olay yerine giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kıyıya vuran yunusun bilimsel adı Delphinus delphis olan 'Tırtak' türüne ait olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 1.87 metre uzunluğundaki yunusun vücudunda yapılan incelemelerde herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı. Ancak yunusun denizde uzun süre kaldığı ve bu nedenle vücudunun şişerek bozulmaya başladığı belirlendi. Kesin ölüm nedeni henüz belirlenemeyen yunusun, ağız içi kontrollerinde ise birçok dişinin eksik olduğu fark edildi. Bu durumun, muhtemelen ağlara takıldıktan sonra kendini kurtarmaya çalışırken dişlerinin kırılması sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Deniz Memelileri Araştırma Derneği'nden (DMAD) Dr. Aylin Akkaya, Tırtak yunuslarının Akdeniz'de büyük bir tehdit altında olduğunu belirtti. Bir zamanlar 'common dolphin' (yaygın yunus) olarak bilinen bu türün, son 60 yılda hızla azalan popülasyonları nedeniyle neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Dr. Akkaya, Ege Denizi'nin Tırtak yunusları için son sığınaklardan biri olduğunu ve bu bölgenin türün hayatta kalması için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Dilek Yarımadası'nın bu tür için önemli bir yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Dr. Akkaya, "Bu yunusları tanımak oldukça kolay. Vücutlarındaki belirgin sarımsı ve beyazımsı iki yarım halka, onları diğer yunus türlerinden ayırır. Sırt yüzgeçlerindeki beyaz noktacıklar ise her bireyde farklıdır ve belirli bir yaştan sonra sabit kalır, bu da her bir yunusun ayırt edilmesini sağlar" dedi.

Dr. Akkaya, yunusların bulunduğu bölgelerin denizlerin en zengin ekosistemlerine sahip olduğunu belirterek, bu bölgelerdeki yunus ölümlerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi.

Kuşadası sahillerinde artan yunus karaya vurma vakaları, Akdeniz ekosisteminin sağlığı açısından endişe verici bir durum olarak değerlendirildi.

Uzmanlar, bu türün korunması için acil önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti.