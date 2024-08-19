Kuşadası'nda sahilde ölü yunus paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuşadası'nda sahilde ölü yunus paniği

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde, 'Tırtak' türüne ait bir yunusun cansız bedeni bulundu.

Sahilde ölü yunus paniği

Olay, Kuşadası ilçesine bağlı Karaova Mahallesi'nde yer alan Yuvam Sitesi Plajı'nda meydana geldi.

Kıyıya vurmuş bir yunus olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi.

Olay yerine giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kıyıya vuran yunusun bilimsel adı Delphinus delphis olan 'Tırtak' türüne ait olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 1.87 metre uzunluğundaki yunusun vücudunda yapılan incelemelerde herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı. Ancak yunusun denizde uzun süre kaldığı ve bu nedenle vücudunun şişerek bozulmaya başladığı belirlendi. Kesin ölüm nedeni henüz belirlenemeyen yunusun, ağız içi kontrollerinde ise birçok dişinin eksik olduğu fark edildi. Bu durumun, muhtemelen ağlara takıldıktan sonra kendini kurtarmaya çalışırken dişlerinin kırılması sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Deniz Memelileri Araştırma Derneği'nden (DMAD) Dr. Aylin Akkaya, Tırtak yunuslarının Akdeniz'de büyük bir tehdit altında olduğunu belirtti. Bir zamanlar 'common dolphin' (yaygın yunus) olarak bilinen bu türün, son 60 yılda hızla azalan popülasyonları nedeniyle neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Dr. Akkaya, Ege Denizi'nin Tırtak yunusları için son sığınaklardan biri olduğunu ve bu bölgenin türün hayatta kalması için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Dilek Yarımadası'nın bu tür için önemli bir yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Dr. Akkaya, "Bu yunusları tanımak oldukça kolay. Vücutlarındaki belirgin sarımsı ve beyazımsı iki yarım halka, onları diğer yunus türlerinden ayırır. Sırt yüzgeçlerindeki beyaz noktacıklar ise her bireyde farklıdır ve belirli bir yaştan sonra sabit kalır, bu da her bir yunusun ayırt edilmesini sağlar" dedi.

Dr. Akkaya, yunusların bulunduğu bölgelerin denizlerin en zengin ekosistemlerine sahip olduğunu belirterek, bu bölgelerdeki yunus ölümlerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi.

Kuşadası sahillerinde artan yunus karaya vurma vakaları, Akdeniz ekosisteminin sağlığı açısından endişe verici bir durum olarak değerlendirildi.

Uzmanlar, bu türün korunması için acil önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti.

aw270307-02.jpg

aw270307-03.jpg

aw270307-01.jpg

İlgili Haberler
Kuşadası’nda mangal ve semaver yasağı geldi
Kuşadası’nda mangal ve semaver yasağı geldi
Kuşadası'nda domuz sürüleri şehir merkezinde görüntülendi
Kuşadası'nda domuz sürüleri şehir merkezinde görüntülendi
Kuşadası Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı
Kuşadası Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı
Kuşadası'nda dilencinin cebinden 1300 TL çıktı
Kuşadası'nda dilencinin cebinden 1300 TL çıktı
Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son Haberler
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı Gündem
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Didim'deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı Gündem
Didim'deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı
Leylek yuvası cayır cayır yandı Gündem
Leylek yuvası cayır cayır yandı
TCG Kınalıada korveti İskenderiye Limanı'nında Gündem
TCG Kınalıada korveti İskenderiye Limanı'nında
Daha iyi bir uyku için yapmanız gereken 10 şey Sağlık
Daha iyi bir uyku için yapmanız gereken 10 şey
Erdek’te korkutan yangın Gündem
Erdek’te korkutan yangın
İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum Gündem
İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum