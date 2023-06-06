Kuşadası’nda son 1 haftada 6 yunus öldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son 1 hafta içerisinde 6 yunus balığı, ölü olarak sahile vurdu.

Kuşadası’nda son 1 haftada 6 yunus öldü

(İHA) Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, son 1 haftada Kuşadası sahillerine 6 yunusun ölü olarak vurduğuna dikkat çekti.

Son günlerde ölen yunusların insan kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirten Sürücü; “Kuşadası sahillerinde son bir haftada 6 yunusun ölümü derin üzüntü oluşturdu. Nazilli Sitesi plajı, Kocagöl plajı, Sevgi Plajı, Söke Sahil ve Ayday siteleri plajlarında ve milli park Aydınlık koyunda son bir hafta içinde 6 yunus ölü olarak kumsalda bulundu.

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Denizi yüzeyinde uzun süre kalan ve nekropsi imkanı olmayan yunuslar incelendiğinde, 3 adet stenella coeruleoalba türü Çizgili Yunus, 3 adedinin de delphinus delphis türü Tırtak Yunus oldukları görüldü. Kuşadası Körfezi’nin güney bölgesinden geldiği tespit edilen yunusların ağır kokuşma gösterdiği, aşırı bozulmalar olduğu, bazılarının üzerinde delikler tespit edildiği ve 2 yunusun da kuyrukları kesilmiş halde bulunduğu görüldü.

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"ÖLÜMLER İNSAN KAYNAKLI OLABİLİR"

Yunusların ölçümleri yapılarak doku ve diş örnekleri alındı. Yunusların 5 adedi Kuşadası Belediyesi tarafından, 1 adedi Milli Park Müdürlüğü tarafından gömülmesi sağlandı. Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan Yunuslar genellikle, deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölmektedir.

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Ancak son günlerde ölen yunusların insan kaynaklı olduklarını düşünüyoruz. Art arda meydana gelen yunusların ölümleri hakkında ve daha fazla ölümlerin yaşanmaması için, denizle ilgili birimler tarafından araştırma yapılmasıyla ilgili Kuşadası Kaymakamlığı’na bilgilendirme yaptık” dedi.

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