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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı   

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan başarılı operasyonda, yüzlerce gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan bir kişi ise adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 18:27
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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı   

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı   
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuştur mevkiinde uygulama yapan ekipler, 35 DH plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan aramada aracın ön koltuğunda poşet içerisinde sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler şüpheli C.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan operasyon sonrası ele geçirilen poşetin içinde 513 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
                                         

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