﻿Kuşadası’nda yeni yıl kutlamaları erken başladı

Kuşadası’nda açık hava etkinliklerinin merkezi olan Balıkçılar Meydanı, kentte yaşayan yerleşik yabancılar ve yerli halk için bu yıl ikinci kez düzenlenen Kış Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Yeni yıl kutlamasının yapıldığı festivalde dernek ve kadın kooperatifleri tarafından kurulan stantlarda yiyecek, içecek ve hediyelik eşyalar satıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde halk oyunları, dans, sirk ve jimnastik gösterileri sergilendi. Çocuklar Noel baba kostümü giymiş animatörler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yetişkinler ise Kuşadası Kent Orkestrası, Grup Nostalji ve Grup Retro’nun seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans etti. Festival alanına gelenlere yeni yıl kurabiyesi ve kestane ikramında bulunuldu. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli ve Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ile birlikte kurulan stantları dolaşarak vatandaşlarla sohbet edip alışveriş yaptı.

Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Koordinatörü Olena Burgaç, “Öncelikle Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Kış Festivali’ne verdiği destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. 2023 yılının Kuşadası’nda yaşayan herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ise “Kuşadası’nda yaşayan yerli ve yabancı hemşehrilerimizi bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz festivalimizde bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan da, “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel’in sevgi ve selamlarını getirdim. Düzenlediğimiz Kış Festivali ile Kuşadalılar ve Kuşadası'nda yaşamlarını sürdüren yerleşik yabancılar arasında kaynaşma ve bütünleşmeyi sağlamak istiyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Başkanımız Ömer Günel ve şahsım adına tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutlar, 2023’ün sizlere sağlık, başarı, mutluluk, adalet ve barış getirmesini dilerim” dedi. (İHA)