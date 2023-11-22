Kuşadası’ndaki silahlı saldırıyı düzenleyen 8 kişi tutuklandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışan iki grup, daha sonra bölgeden ayrıldı. İddiaya göre, otomobil ile tartıştıkları kişileri takip eden şahıslar, Söke yolu üzerinde tartıştıkları kişileri kurşun yağmuruna tuttu. Olayda, O.T. ve M.C.T., ağır yaralanırken, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişiler otomobil ile hızla uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin kafasına mermi isabet ettiği öğrenildi.

Olay sonrası Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamaların ardından hakim karşısına çıkarılan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.