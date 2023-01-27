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Kuşadası'nı sağanak yağmur vurdu yollar göle döndü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçe merkezini vurdu. Yollar göle döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 13:13
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Kuşadası'nı yağmur vurdu yollar göle döndü sürücüler zor anlar yaşadı

Kuşadası'nı sağanak yağmur vurdu yollar göle döndü
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası göle dönen yollarda araçlar sürücüleri zorladı


Meteorolojinin Aydın için yaptığı sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağışın ardından Karaova Mahallesi Kuşadası Söke çevreyolunda su birikintileri oluşarak yol göle döndü. Araç sürücüleri su birikintilerinin içinden geçerken zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri ise bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışma başlatırken, yağış nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi

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