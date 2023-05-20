Kuşburnu neye iyi gelir? Kuşburnunun faydaları neler?

Gül familyasından bir bitki olan Kuşburnu C vitamini bakımından çok zengindir. Bağışıklığı güçlendiren Kuşburnunun sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, kuşburnu neye iyi gelir? Kuşburnunun faydaları neler?

Kuşburnu neye iyi gelir? Kuşburnunun faydaları neler?

Kuşburnu çayı mide problemlerine iyi geldiği bilinmektedir. Akdeniz bölgesinde yetişen Kuşburnu bitkisinin çayı, marmelatı, şerbeti ve reçeli severek tüketilmektedir. Peki, kuşburnu neye iyi gelir? Kuşburnunun faydaları neler?

KUŞBURNU NEYE İYİ GELİR?

Kuşburnu gül familyasından bir bitkidir. C vitamini bakımından çok zengin olan ve bağışıklığı güçlendiren kuşburnu diyabete iyi geliyor.

Alternatif tıpta kuşburnu kolesterolü dengeliyor. Kalbi korurken sindirim sistemini düzenliyor.

Alternatif tıpta kuşburnu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları için doğal bir çare olarak lanse edilir:

- Artrit

- Sırt ağrısı

- Kabızlık

- Şeker hastalığı

- İshal

- Safra taşları

- Gut

- Ülserler

- İdrar yolu enfeksiyonları

Ayrıca kuşburnunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, dolaşımı hızlandırdığı, iltihabı azalttığı ve hatta kalp hastalıklarını önlediği iddia ediliyor.

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KUŞBURNUNUN FAYDALARI NELER?

Kuşburnu, nesiller boyunca ishal, mide ülseri ve diğer gastrointestinal sorunları tedavi etmek için kullanılmıştır. Bu halk ilacının gerçekten işe yarayabileceğine dair artan kanıtlar var.

- Kuşburnunun en etkileyici faydalarından biri, yüksek konsantrasyonda C vitamini içermesidir. Kesin miktar bitkiye göre değişmekle birlikte, kuşburnunun tüm meyve ve sebzeler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir. C vitamini, bağışıklık sisteminizde aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli rol oynar;

- Vücudunuzu enfeksiyona karşı koruyan lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarmak

- Lenfositlerin işlevini arttırmak

- Cildinizin dış patojenlere karşı koruyucu bariyerini korumaya yardımcı olmak

- Kuşburnu, C vitaminine ek olarak, yüksek düzeyde polifenoller ile A ve E vitaminleri içerir ve bunların tümü bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve korumaya yardımcı olur.

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