Kuşun çarptığı uçağın burnu bu hale geldi

Kaynak: AirportHaber
Kuşun çarptığı uçağın burnu bu hale geldi
ITA Airways uçağı kalkışının hemen ardından kuş çarpması sonrası ciddi şekilde hasar aldı. Çarpmanın etkisiyle uçağın burnu yamuldu.

İtalya'nın başkenti Roma'dan kalkan uçağın tırmanma sırasında burnuna kuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın burnu yamuldu.

ITA Airways uçağı kalkışının hemen ardından kuş çarpması sonrası ciddi şekilde hasar aldı.

Roma-Fiumicino Havalimanı'ndan kalkarak Amsterdam'a gidecek Airbus A320 tipi yolcu uçağınıa kalkışından kısa bir süre sonra kuş çarptı. Uçak ciddi şekilde hasar alırken kokpit ekibi Roma'ya dönüş kararı aldı.

Roma'ya güvenli bir iniş yapan uçağın yolcuları için başka bir uçak tahsis edildiği ve hasar alan uçağın bakıma alındığı kaydedildi.

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