MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’den AKP’li Başkan Ferhat Salt’a şoke eden tehdit! Sunucu duyduklarına inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’den AKP’li Başkan Ferhat Salt’a şoke eden tehdit! Sunucu duyduklarına inanamadı
MHP’li Karabük Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili katıldığı yerel televizyon kanalında AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt’ı tehdit etti. Vergili, “Bak kardeşim bu şekilde videolar yaptırma. Bu şekilde bel altı vurdurma. Bu şekilde hakaret edecek unsurlar ortaya çıkartma. Gel sana bir şey göstereyim, biz bel altı vurmuyoruz. Bu siyaset bugün biter. Burada gitsin herkes yarışına devam etsin, adam gibi yarışsın” ifadelerini kullandı.

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Adayı Rafet Vergili, Karabük Net Haber’in yayınında AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt’ı topa tuttu.

AKP’nin “gemi batırdı” iddialarına yanıt veren Vergili, “Siyaset yapan adam böyle olacak. Ne diyorlar ‘gemi batırdı’ diyorlar. Mahkeme kararıyla her şeyim ispatlanmış, sigorta parasını vermemek için iftara atmış. Maliyeye kimin yaptığını, niye yaptırdıklarını biliyoruz. O tarihte davaları kazanmışım. Ben kendimin böyle olduğunu bilmesem siyasete soyunmazdım. O arkadaşlarda böyle olacak, siyaset yapacak” şeklinde konuştu.

“EVET, TEHDİT EDİYORUM”

“Bunlar ne konuştuğunu bilmiyorlar. Bunlar hasta. Böyle saçma sapan iş yaptıkları için söylüyorum; Onların il başkanı gelecek buraya, bir şey göstereceğim, sonuna kadar bir daha böyle program yapamayacaklar. Belden aşağıya vurmaya çalışıyorlar” diyen Rafet Vergili, program sunucusu Ergün Başkaya’nın “Siz ne demek istiyorsunuz, daha açık konuşur musunuz, tehdit mi ediyorsunuz?” sorusuna ise; “Evet tehdit ediyorum kardeşim” diye cevap verdi.

“SOKAKLARDA GEZEMEZLER”

Başkan Vergili, sözlerine ise şöyle devam etti:

“Ben onlara bir pislik gösteririm, caddelerde, sokaklarda gezemezler. Buradan yine söylüyorum, il başkanına buradan sesleniyorum; Bak kardeşim bu şekilde videolar yaptırma. Bu şekilde bel altı vurdurma. Bu şekilde hakaret edecek unsurlar ortaya çıkartma. Gel sana bir şey göstereyim, biz bel altı vurmuyoruz. Bu siyaset bugün biter. Burada gitsin herkes yarışına devam etsin, adam gibi yarışsın.”

İlgili Haberler
Kuşun çarptığı uçağın burnu bu hale geldi
Kuşun çarptığı uçağın burnu bu hale geldi
Denizbank'tan karşı atak! Fatih Terim'e yakın 5 isme suç duyurusu
Eylem Tok’un yazarlığı da fos çıktı! Tarikatçı sevgilisi sayesinde ‘en çok satanlar listesi’ne girmiş
Cezaevindeki Dilan Polat’ın yeni işi ortaya çıktı! En yakın arkadaşı Sevim Alan’dan öğrenildi
Son Haberler
Sokak hayvanlarının yiyeceği tavuk kemiği parayla satılıyor. Demek ki vatandaş beyaz et bile yiyemiyor Ekonomi
Sokak hayvanlarının yiyeceği tavuk kemiği parayla satılıyor. Demek ki vatandaş beyaz et bile yiyemiyor
Bursa'da yavru ayıların doğum günü kutlandı Yaşam
Bursa'da yavru ayıların doğum günü kutlandı
Uzmanlar uyardı: Uykusuzluk artıyor Gündem
Uzmanlar uyardı: Uykusuzluk artıyor
Diriltme özelliği olan tarçının 6 faydası. Bağırsaktan kalbe her yerde etkili Şifalı Bitkiler
Diriltme özelliği olan tarçının 6 faydası. Bağırsaktan kalbe her yerde etkili
İngiliz tüccarın Osmanlı İstanbulu’ndaki yılları Kitap
İngiliz tüccarın Osmanlı İstanbulu’ndaki yılları
Erdoğan'ın çok gizli hazırlattığı son emekli planı sızdırıldı Ekonomi
Erdoğan'ın çok gizli hazırlattığı son emekli planı sızdırıldı
Emeklilere destek düzenlemesi ortaya çıktı! Refah payı da listede... Ekonomi
Emeklilere destek düzenlemesi ortaya çıktı! Refah payı da listede...