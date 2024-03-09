MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’den AKP’li Başkan Ferhat Salt’a şoke eden tehdit! Sunucu duyduklarına inanamadı

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Adayı Rafet Vergili, Karabük Net Haber’in yayınında AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt’ı topa tuttu.

AKP’nin “gemi batırdı” iddialarına yanıt veren Vergili, “Siyaset yapan adam böyle olacak. Ne diyorlar ‘gemi batırdı’ diyorlar. Mahkeme kararıyla her şeyim ispatlanmış, sigorta parasını vermemek için iftara atmış. Maliyeye kimin yaptığını, niye yaptırdıklarını biliyoruz. O tarihte davaları kazanmışım. Ben kendimin böyle olduğunu bilmesem siyasete soyunmazdım. O arkadaşlarda böyle olacak, siyaset yapacak” şeklinde konuştu.



“EVET, TEHDİT EDİYORUM”

“Bunlar ne konuştuğunu bilmiyorlar. Bunlar hasta. Böyle saçma sapan iş yaptıkları için söylüyorum; Onların il başkanı gelecek buraya, bir şey göstereceğim, sonuna kadar bir daha böyle program yapamayacaklar. Belden aşağıya vurmaya çalışıyorlar” diyen Rafet Vergili, program sunucusu Ergün Başkaya’nın “Siz ne demek istiyorsunuz, daha açık konuşur musunuz, tehdit mi ediyorsunuz?” sorusuna ise; “Evet tehdit ediyorum kardeşim” diye cevap verdi.

“SOKAKLARDA GEZEMEZLER”

Başkan Vergili, sözlerine ise şöyle devam etti:

“Ben onlara bir pislik gösteririm, caddelerde, sokaklarda gezemezler. Buradan yine söylüyorum, il başkanına buradan sesleniyorum; Bak kardeşim bu şekilde videolar yaptırma. Bu şekilde bel altı vurdurma. Bu şekilde hakaret edecek unsurlar ortaya çıkartma. Gel sana bir şey göstereyim, biz bel altı vurmuyoruz. Bu siyaset bugün biter. Burada gitsin herkes yarışına devam etsin, adam gibi yarışsın.”