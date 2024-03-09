Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme

Dolayısıyla şu an şunu çok net söyleyeyim; ekonominin, ekonomi yönetiminin, Merkez Bankası'nın en istemeyeceği birinci sırada madde nedir dediğinizde kurun artması! Bunu hiç istemeyecekler.

Ellerinden geldiği sürece TL'de reel değerlenme yani kur artacak ama enflasyondan daha fazla artmayacak. O nedenle ciddi bir kur artışı beklememek gerekir. Kurdan bir gelir artışı da beklememek gerekir. Altın ve gram altın daha doğru bir tercih olur bu noktada.”