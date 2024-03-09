Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme

Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme
Kaynak: Mynet
Altının fiyatı arttıkça talep de artıyor. Darphane günlük 300 kilo altın basıyor ama Kapalıçarşı'nın talebi 1 ton. Bu yüzden altın satışında makas tıpkı dolardaki gibi açıldıkça açılıyor.
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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 1

Gram altın fiyatları hafta içinde artış hızına yetişilemedi. Rekor üstüne rekor kıran gram altın yüzde 8’lik artış gösterdi. Altına talep arttıkça makas aralığı seçim öncesinde açıldıkça açıldı. O makas aralığı 400 liraya kadar çıktı.

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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 2

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akayık darphanenin günlük 300 kiloluk altın üretimine rağmen talebin 1 ton olduğunu açıkladı. İşte bu çerçevede Ekonomist Filiz Eryılmaz’dan gram altının 3 Bin liraya görebileceği iddiası geldi.

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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 3

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi elindeki nakit parasını değerlendirmek isteyenleri yükseliş trendindeki altına çevirip, parasının değerini korumaya almayı hedefliyor.

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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 4

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı.

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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 5

Ekranlarda 2.253 liranın üzerini göstererek tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı Kapalıçarşı’da farklı tarifeden satışa sunuldu. Kapalıçarşı’da kimi kuyumcu çeyrek altını 3700 liradan kimisi 4000 bin liradan satıyor. Altın alış fiyatındaki makas ise 400 lirayı bulmuş durumda.

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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 6

ALTINDAKİ MAKAS ARALIĞININ SEBEBİNİ KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI AÇIKLADI

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Akayık konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Öyle ani yükselişler oluyor ki, dakikada bir saniyede bir oluyor. Satıyor, yanındaki dükkandan altını yerine koyacak alamıyor. Çeyrek altın veya sarrafiye ürünlerde de Darphane’mizin üretimi 300 kilo civarında ama talep 1 tona yakın. Bu fiyat farkı da bunlardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 7

7-SEMTLER ARASI FİYAT DEĞİŞİYOR

Semtler arası değişen fiyatlara da değinen Akayık, “Mağazalar arasındaki fiyat farkı da mutlaka olacak. Kapalıçarşı’da altını sattığın an yerine koyma hızı daha fazla ama Kadıköy’de ya da bir başka semtte bu zaman alacaktır. Onun için makası farklı tutmak zorundalar” dedi.

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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 8

GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Gram altın fiyatı tahmini yapan ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doç Dr. Filiz Eryılmaz, “3.000 TL’leri çok rahat göreceğiz gram altın tarafında. Ara sıra dalgalanmalar, düşmeler olsa da sene sonunda yüksek bir gram altın göreceğiz” şeklinde yorumda bulundu.

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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 9

SEÇİM SONRASI SENARYOSU

Uzman isim dolar mı, euro mu, gram altın mı sorusuna da yanıt verdi: “Piyasada ‘seçim bitecek kur çok artacak’ beklentisi var. Bu çok doğru bir beklenti değil ama vatandaş haklı. Çünkü geçen seneki seçimlerden sonra 1 ayda yüzde 40 artış yaşandı. Fakat o dönemki ekonomik konjonktür, ekonominin amaçları şimdiki ile çok farklı. Bir kere geçtiğimiz seçimden sonra ekonomi politikaları tamamen değişti, yeni bir ekonomi yönetimi geldi. Şimdi öyle bir durum yok. Ekonomi oturdu, amaçlar belli, politikalar belli.

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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 10

Dolayısıyla şu an şunu çok net söyleyeyim; ekonominin, ekonomi yönetiminin, Merkez Bankası'nın en istemeyeceği birinci sırada madde nedir dediğinizde kurun artması! Bunu hiç istemeyecekler.

Ellerinden geldiği sürece TL'de reel değerlenme yani kur artacak ama enflasyondan daha fazla artmayacak. O nedenle ciddi bir kur artışı beklememek gerekir. Kurdan bir gelir artışı da beklememek gerekir. Altın ve gram altın daha doğru bir tercih olur bu noktada.

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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 11

31 Mart Seçimi öncesi vatandaşlar değer kaybeden TL'de tutmak istemiyor. Onun için de güvenlik liman altına sığınmak istiyor. Hal böyle olunca da talep artıyor, fiyatlar da yükseliyor.

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Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme 12
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