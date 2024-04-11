Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözünün anlamı nedir?
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin kusursuz olamayacağından, kendisine kusursuz bir dost arayan kişiyi araması durumunda aradığını bulamayıp, dostsuz kalacağını anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Her insanın hatalı yönleri olabileceğini insanın özünde iyilik de kötülük de olabileceğini, önemli olanın arkadaşlarımızın küçük hatalarını bağışlayabilmek, onları hataları ile kabul edebilmekten geçtiğini anlatmaktadır.

KUSURSUZ DOST ARAYAN DOSTSUZ KALIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kusursuz dost arayan dostsuz kalır, öyle biri yok kabul et şunu."

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