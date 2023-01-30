Kusursuz makyaj nasıl yapılmalı?

Makyajınızın güzel görünmesini istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken temiz ve güzel bir cilde sahip olmak. Bunun için cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumanız kesinlikle gerekli.

Çok basit taktiklerle kusursuz bir makyaj yapabilir ve kusursuz görünebilirsiniz.

Cildinize önce nemlendirici sonra güneş koruyucu sürün. Buradaki önemli nokta hepsini ard arda sürmemek. Arada mutlaka zaman olmalı.

GÖLGE TEKNİĞİ NASIL OLMALI?

Hatlarınızı belirginleştirmek istiyorsanız mutlaka gölge tekniklerinden yararlanın. Yine cildinizden 2-3 ton koyu toz veye krem ürününü eğer alnınız genişse alnınıza, elmacık kemiklerinizin altına, burun kemiğinizin kenarlarına uygulayabilirsiniz. Böylece istediğiniz bölgenizi belirginleştirebilir ve bu kusursuz makyajla seksi bir görünüme kavuşabilirsiniz.

FONDÖTEN SÜRMEK EN ÖNEMLİSİ



Peki fondöteni ne ile süreceğiz? Buradaki kritik noktada bu. Kusursuz bir makyaj için fondöteni fırçayla sürmelisiniz. Elle sürülen fondöten yeterince eşit dağılmaz, bu da cildinizin dalga dalga bir görüntüye sahip olmasına neden olur. Fondöteni fırçanıza az alın ve tüm cildinize eşit olarak uygulayın.

GÖZALTI MORLUKLARI NASIL KAPATILMALI?

Cildinizde lekeler, morluklar ve kızarıklık varsa bunları gözaltı kapatıcısıyla kapatın. Göz altı morluklarınız için cilt tonunuzdan bir ton koyu kapatıcı kullanın. Dikkatleri bu şekilde gözaltınızdan uzaklaştırmış olursunuz.

Far uygulamayacaksanız eğer göz kapaklarınızı es geçmeyin. Fondöteni ince bir şekilde göz kapaklarınıza uygulayın. Böylece cilt tonunuzla aynı tonu yakalamış olacaksınız. Ten renginde ışıltılı krem farlarını da kullanabilirsiniz. Böylelikle dinlenmiş ve canlı bakışlara sahip olabilirsiniz.