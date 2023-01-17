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Kütahya Belediyesi 15 engelli işçi alacak

Kütahya Belediyesi, bünyesinde engelli beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 15 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 07:10
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Kütahya Belediyesi 15 engelli personel alacak

Kütahya Belediyesi 15 engelli işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Kütahya Belediyesi, engelli beden işçisi olmak üzere 15 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
2- 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,
4- Askerlik durumu itibariyle;
A- Askerlikle ilgisi bulunmamak,
B-Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak,
7- İşe başlayacak personelin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
8- Alınacak engelli personelin %40 veya üzeri engellilik oranına sahip olması gerekmektedir. Durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir. (Engel rapor beyanı zorunludur.)
9- işe başvuran adayların Kütahya Merkez'de ikamet etmesi gerekmektedir. :
10- İşe başvuran adayların mülakat/görüşme tarihinde herhangi bir işte çalışmıyor olduğunu Sgk dökümü ile belgelemesi gerekmektedir. (Aksini tespit halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

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