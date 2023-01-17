﻿Kütahya Domaniç SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Kütahya Domaniç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), büro görevlisi olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

2.18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

3.Kamu haklarından mahrum olmamak,

4.Erkek personel için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve engeli bulunmamak,

6.Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güveliğine karşı suçları Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet irtikåp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının özel şartlarda belirtilen (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) bölümlerinden mezun olmak

8. 2021-2022 Yılı Kay Personeli Seçme Sınavında KPSS-P3 puan türünde en az 60 puan almış amak,

9. Saha, ekip çalışmalarına elverişli olmak ve sosyal iletişim bilgisine ve becerisine sahip olmak,

10.Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1) Başvuru tarihi itibariyle en az 12 (on iki) aydır Domaniç ilçesinde ikamet ediyor olmak,

2) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak.

3) Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik/arşiv araştırması yapılacak ve çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu istenecektir. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde işe alımı iptal edilecek ve en yüksek puanı alan bir sonraki adayın işe alımı sağlanacaktır.

4) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Sosyal Hizmetler Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin yurtiçi yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

5) MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek ve belgelendirmek.

Diğer Hususlar

Mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvurusu kabul edilmeyecek ve mülakata alınmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adaylar ile sözleşmeler imzalanmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.