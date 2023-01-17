17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kütahya Domaniç SYDV 1 işçi alacak

Kütahya Domaniç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 07:33
Takip Et

Kütahya Domaniç SYDV 1 personel alacak

Kütahya Domaniç SYDV 1 işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Kütahya Domaniç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), büro görevlisi olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
2.18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
3.Kamu haklarından mahrum olmamak,
4.Erkek personel için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve engeli bulunmamak,
6.Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güveliğine karşı suçları Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet irtikåp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının özel şartlarda belirtilen (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) bölümlerinden mezun olmak
8. 2021-2022 Yılı Kay Personeli Seçme Sınavında KPSS-P3 puan türünde en az 60 puan almış amak,
9. Saha, ekip çalışmalarına elverişli olmak ve sosyal iletişim bilgisine ve becerisine sahip olmak,
10.Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

Özel Şartlar:
1) Başvuru tarihi itibariyle en az 12 (on iki) aydır Domaniç ilçesinde ikamet ediyor olmak,
2) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak.
3) Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik/arşiv araştırması yapılacak ve çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu istenecektir. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde işe alımı iptal edilecek ve en yüksek puanı alan bir sonraki adayın işe alımı sağlanacaktır.
4) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Sosyal Hizmetler Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin yurtiçi yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
5) MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek ve belgelendirmek.

Diğer Hususlar
Mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvurusu kabul edilmeyecek ve mülakata alınmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adaylar ile sözleşmeler imzalanmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
1
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
2
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
3
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner, TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
4
﻿Ece Üner, TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner, TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Akaryakıt fiyatlarına büyük zam. Milyonlarca araç sahibine kötü haber
5
﻿Akaryakıt fiyatlarına büyük zam. Milyonlarca araç sahibine kötü haber
﻿Akaryakıt fiyatlarına büyük zam. Milyonlarca araç sahibine kötü haber
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
6
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
7
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Sivas Divriği SYDV 2 işçi alacak
﻿Sivas Divriği SYDV 2 işçi alacak
﻿Sivas Divriği SYDV 2 işçi alacak
﻿Kütahya Domaniç SYDV 1 işçi alacak
﻿Kütahya Domaniç SYDV 1 işçi alacak
﻿Kütahya Domaniç SYDV 1 işçi alacak
﻿ Eskişehir Kentaş 4 işçi alacak
﻿ Eskişehir Kentaş 4 işçi alacak
﻿ Eskişehir Kentaş 4 işçi alacak
﻿Çanakkale Karabiga Belediyesi 1 işçi alacak
﻿Çanakkale Karabiga Belediyesi 1 işçi alacak
﻿Çanakkale Karabiga Belediyesi 1 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.