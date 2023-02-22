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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, 4/B Sözleşmeli Personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:54
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2'inci maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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