Kütahya Seyitömer Termik Santrali'nde eylem

Tamer Gürcan - Kütahya / YENİÇAĞ

Çelikler Holding Seyitömer Termik Santrali'nde işçiler hak mücadelesi başlattı. Verilen maaş zammının yeterli gelmediğini dile getiren işçiler ıslıklı protesto başlattı. Hak ettikleri ücretleri alana kadar bu ve benzer eylemlerin devam edeceği bilgisi verildi.

"22 BİN LİRA MAAŞ TEKLİFİ TRAJİKOMİK BİR OLAY”

“Son yıllarda ekonomik anlamda olağanüstü gelişmelerin yaşandığı ülkemizde 22 bin lira maaş teklifi trajikomik bir olay” diyen işçiler bu maaş zammının yetersiz olduğunu, hayat şartlarının her geçen gün ağırlaştığını ve bu gerçeğin görmezden gelinemeyeceğini bildirdiler. Ve bu eylemlerin hak ettiğimiz insan gibi yaşanılabilir ücretleri alana kadar devam ettireceklerini belirttiler.