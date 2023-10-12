Kütahya’da 17 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da dur ihtarına uymayarak polisten kaçan ve araçlarında 17 kilo 122 gram skunk ele geçirilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Kütahya’da 17 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kütahya İl Emniyet İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulmak istenen araç, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yapılan kovalamaca sonucu yaya olarak kaçmaya çalışan H.C. ve A.U. isimli şahıslar yakalanırken, otomobilde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 2 valiz içine gizlenmiş 3 parça halinde toplam 17 kilo 122 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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