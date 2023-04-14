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Kütahya'da 9 bin ağaç işaretlendi katliam yapılacak. Her şey İngiliz ortaklı şirket için. Buna göz yummak mı yerlilik ve millilik

Simav'da Zenit Madencilik Şirketine ait altın ve gümüş madeni projesi için kesilmek üzere 9 bin ağacın işaretlenmesine tepki gösteren bölge halkı projeyi protesto etti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 12:10
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Kütahya'da 9 bin ağaç işaretlendi katliam yapılacak. Her şey İngiliz ortaklı şirket için

Kütahya'da 9 bin ağaç işaretlendi katliam yapılacak. Her şey İngiliz ortaklı şirket için. Buna göz yummak mı yerlilik ve millilik
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Hüseyin Demir / Yeniçağ Gazetesi - Uşak 

Simav'da İngiliz ortaklı Zenit Madencilik Şirketine ait altın ve gümüş madeni projesine karşı bölge halkının direnişi devam ediyor.

Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği, Murat Dağı Yok olmasın platformu, Banaz Murat Dağıma Dokunma Platformu ve  Tüm çevre dostları, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal , Kütahya Milletvekili, Ali Fazıl Kasap , Milletvekili adayı Ali Karaoba, Sevinç Yazgan, Kütahya ve Uşak İl  Başkan ve yöneticileri,  Kütahya'nın Simav ilçesindeki Örencik köyü Eğrigöz Dağı'nda kurulmak istenen altın madenine karşı çıkmak için bir araya geldiler.

Zenit Madencilik proje alanı içerisindeki yaklaşık 9 bin ağaca kesmek için işaretleme ve damga yapılmasını çevre gönüllüleri ve köylüler protesto etti.

Uşak Tema İl Temsilcisi Barış Metin, "Bu ülkenin zenginlikleri, bu ülkenin ormanı, suyu, merası, dağı, taşı bu ülkenin ulusal kurtuluş mücadelesini veren büyük önder Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından bizlere emanet edildi.

Onlar bizlere emanet etti biz de çocuklarımıza emanet etmek zorundayız. Çevre ve doğa katliamına neden olacak bu projeye karşı durmak hepimizin görevi." dedi.

Egekadınbuluşması Platformu Uşak Sekreteryasısından yapılan açıklamada "Kütahya’nın Simav ilçesindeki Eğrigöz Dağı’nda, Zenit Madencilik’in açacağı altın maden i için yaklaşık 9 bin ağacın kesilmek üzere işaretlendiğ,Eğrigöz Dağı’nın eteklerindeki Dava süreci devam ederken Zenit Madencilik, proje alanı içerisindeki yaklaşık 9 bin ağacımıza işaretleme ve damga yapmıştır. Mahkeme süreçleri devam ederken yürütmenin (durdurulmasının) çıkmaması şirketin elini güçlendirmekte ve onu teşvik etmektedir. Ama biz mücadelemize devam edeceğiz, ağaçlarımız kestirmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Örencik köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Avcılar ve Kavaklı köylerinde Zenit Madencilik A.Ş.’ne ait altın ve gümüş madeni projesinin kapasite artırımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu kararına karşı Kütahya Barosu ve Simav Örencik köyünden yurttaşlar iptal davası açtı.

Söz konusu maden projesi için halkın mülkiyet hakkını elinden alan Acele Kamulaştırma kararına ilişkin Simav Örencik köylülerinden 27 vatandaşın açtığı iptal davasının ardından Danıştay 6. Dairesi’nin konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararını iptal etti.

Özaltın Holding’in yüzde 53 hisseyle büyük ortağı olduğu Zenit Madencilik A.Ş’nin diğer ortakları ise İngiliz Ariana Resources PLC’nin yerli iştiraki olan Galata Madencilik ile ProjeA şirketi. 

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