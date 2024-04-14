Kütahya'da bir kamyon şarampole yuvarlandı. Kaza yaptığı saatler sonra anlaşıldı

Kaynak: DHA
Kütahya'da bir kamyon şarampole yuvarlandı. Kaza yaptığı saatler sonra anlaşıldı
Kütahya'da Yüksel Örenli isimli vatandaşın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu süt kamyonu yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi heyelanlı bölge mevkisinde meydana gelen olayda, Bursa’dan dün akşam yola çıkan Yüksek Örenli'nin kullandığı 5 KD 519 plakalı süt kamyonu, virajlı yolda kontrolünü kaybetti.

KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kontrolden çıkan kamyonet, şarampole yuvarlandı. Ağaçların arasında kalan kamyonet, yoldan geçen sürücüler tarafından da fark edilemedi. Yakınları Yüksel Örenli’den haber alamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.

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Yapılan yol kontrolü esnasında Örenli’nin kaza yaptığı ve yaralandığı tespit edildi. Saatler sonra yaralı olarak bulunan sürücü Örenli, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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