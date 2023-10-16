Kütahya’da Dar Bölge Uygulaması

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte gerçekleştirilen, "Dar bölge" uygulamasında 278 şahıs ve 94 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

KAYNAK: İHA
Kütahya’da Dar Bölge Uygulaması

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 amir, 4 resmi ekip (8 Personel), 5 yaya devriye 12 ÇMB personeli ile Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi ve Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Saat Kulesi Kavşağında şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan “Dar Bölge” uygulamasında, toplam 278 şahıs ve 94 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 16 ticari taksi kontrolü, 9 motosikletin sorgusu yapıldı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı.

5 adet kesici alet ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Toplamda 6 şahsa idari işlem, 1 araca ise cezai işlem uygulandı.

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