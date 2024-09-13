Kütahya'da elektrik direğinde çıkan yangın kokuttu

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Ada Mahallesi Emet Caddesi üzerinde meydana geldi; bilinmeyen bir durumda elektrik yönünde patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.

Patlamanın oluşması alev alan kablolar, hızla yanmaya başladı ve çevredeki verimler da tutuşarak yangının yayılmasına neden oldu.

Ada Stadı'ndaki görevliler, patlamayı duyar duymaz bahçe hortumu ile yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İtfaiye ekipleri gelen ihbarın ardından olay yerine ulaştı; Şebeke şirketinin elektrik akımını kesti ve ekipler yangını tamamen söndürdü.



