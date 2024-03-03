Kütahya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Sedat Öztürk (44) idaresindeki otomobil, Gediz-Uşak kara yolu Murat Dağı Kavşağı'nda, Mehmet Kocabaş'ın (75) idaresindeki otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Kazada aynı otomobildeki sürücülerden Kocabaş'ın eşi Habibe Kocabaş (72) olay yerinde, Mustafa (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Aynı hastaneye kaldırılan yaralı sürücüler Öztürk ve Kocabaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.