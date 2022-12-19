Polisten kaçan 3 kişi yola tabanca attı

İHA'nın haberine göre, Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında A. A. (21), O.Y. (17) ve A.H.Y. (17) isimli şahıslar Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ekipleri fark etmeleri üzerine yaya olarak kaçmaya başladılar.

Kovalamaca sırasında şüphelilerin yere attıkları ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ele geçirildi.

1 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.