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Polisten kaçan 3 kişi yola tabanca attı

Kütahya'da Yunus Timlerinden kaçan 3 kişi yere ruhsatsız tabanca ve 1 fişek attı. Polis ekipleri konuyla ilgili işlem başlattı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 07:50
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Kütahya'da polisten açan 3 kişi yere ruhsatsız tabanca fırlattı

Polisten kaçan 3 kişi yola tabanca attı
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İHA'nın haberine göre, Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında A. A. (21), O.Y. (17) ve A.H.Y. (17) isimli şahıslar Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ekipleri fark etmeleri üzerine yaya olarak kaçmaya başladılar.

Kovalamaca sırasında şüphelilerin yere attıkları ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ele geçirildi.

1 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

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