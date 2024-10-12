Kütahya'da sabah namazı buluşması ve yağmur duası programı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyünde düzenlenen sabah namazı buluşması ve yağmur duası programı, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve sohbetler ile başladı. İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, sohbetinde ayetler ve hadisler ışığında kulluk bilinci, maddi ve manevi değerler için çalışma ile çocukların güzel bir terbiye ile yetiştirilmesi konularına değindi.

Sabah namazının ardından, mevsimin kurak geçmesi sebebiyle köy meydanında yağmur duası yapıldı. Program sonunda katılımcılar, köy kahvesinde düzenlenen kahvaltı ikramına davet edildi. Programı organize eden imam-hatip Recep Özçelik ve katılım sağlayan cemaate teşekkür edilerek, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Bugün burada hem sabah namazı vesilesiyle hem de mevsimsel kuraklık nedeniyle dualarımızı Allah'a arz etmek için toplandık. Ayet ve hadislerde de belirtildiği gibi, kulluk bilinci ve evlatlarımızı güzel terbiye etme sorumluluğu, bizler için çok kıymetlidir. Rabb'im, dualarımızı kabul buyursun ve bol bereketli yağmurlar nasip etsin" dedi.