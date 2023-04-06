Kütahya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Kütahya'nın Tavşanlı'nın ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kuruçay karayolu Karakova mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yalçın A. idaresindeki 43 LF 640 plakalı otomobil ile 43 LF 640 plakalı otomobil Tavşanlı'ya seyir halinde iken marangozlar sitesine geçmekte olan Enes E. idaresindeki 03 BF 751 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücü Yalçın A. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.