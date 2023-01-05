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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:12
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Kütahya’da uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
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Kütahya'da jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tavşanlı-İnegöl karayolu üzerinde B.C. ve Ü.Y. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 42 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 56 adet sentetik hap, 4 adet ekstazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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