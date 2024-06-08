Kutlama teknede olunca gelinlik yerine mayo giyen gelin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
Kutlama teknede olunca gelinlik yerine mayo giyen gelin

Teknede yapılan düğün kutlamasında gelinin gelinlik yerine beyaz mayo giymesi ve duvak takarak şıklık katması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Arkadaşlarının siyah mayo giymesi de dikkat çekerken, bu farklı düğün konsepti bazı kesimler tarafından beğenilirken, bazıları tarafından uygunsuz bulundu.

Sosyal medyada hızla yayılan bir düğün videosu, izleyenlerin dikkatini çekti ve geniş bir tartışma başlattı. Teknede yapılan düğün kutlamasında, gelin gelinlik yerine beyaz mayo giydi ve duvak takarak farklı bir şıklık kattı. Gelinin arkadaşları ise siyah mayo giyerek bu sıra dışı kutlamaya eşlik etti.

Bu yaratıcı ve alışılmadık düğün konsepti, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, gelinin cesaretini ve yaratıcılığını överek bu farklı konsepti beğendi. "Bu gerçekten yenilikçi ve eğlenceli bir fikir, düğünler kişiye özel ve anlamlı olmalı," şeklinde yorumlar yapıldı.

Ancak, bu konsept bazı kullanıcılar tarafından da eleştirildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, gelinlik yerine mayo giymenin düğün gibi özel ve geleneksel bir gün için uygun olmadığını savundu. "Düğünler, belirli bir saygı ve gelenek çerçevesinde olmalı, bu tarz bir kıyafet seçimi uygun değil," diyen kullanıcılar da vardı.

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