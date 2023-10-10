Kütükten ev alev alev yandı

Kars Valiliği tarafından Çıldır Gölü'nün, Kars'a bağlı Arpaçay ilçesi sınırlarına kalan bölümünde yaptırılan ''Kütük Ev'' butik otel, cafe ve restoran alev alev yandı.

KAYNAK: İHA
Kütükten ev alev alev yandı

Dönemin Kars Valisi Rahmi Doğan tarafından yaptırılan ve Kasım 2017’de hizmete açılan merkeze 50 kilometre mesafede bulunan Kütük Ev’’de bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın da şiddetiyle büyüyen yangın bir anda Kütük Evi alevler içerisinde bıraktı. Yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Kars Belediyesi ve Arpaçay Belediyesi itfaiye ekipleri, tamamı tahtadan oluşan yapıda çıkan yangın söndürmeye çalıştı.

Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdı.

Olay yerinde jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.

Öne Çıkanlar
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Samsun'da CHP İl Başkanı Özdağ oldu Siyaset
Samsun'da CHP İl Başkanı Özdağ oldu
Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı geçti. Türkiye'nin en pahalı oyuncusu oldu. Aldığı ücretle rekor kırdı Magazin
Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı geçti. Türkiye'nin en pahalı oyuncusu oldu. Aldığı ücretle rekor kırdı
Sadaka gibi ikramiye o da herkese değil. Fiilen çalışan emekliler yararlanamayacak Ekonomi
Sadaka gibi ikramiye o da herkese değil. Fiilen çalışan emekliler yararlanamayacak
Çanakkale'de Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı Gündem
Çanakkale'de Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
Egzama otu yüksek tansiyona iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Egzama otu yüksek tansiyona iyi geliyor
Ordu'da drift atan 5 sürücüye ceza yağdı Gündem
Ordu'da drift atan 5 sürücüye ceza yağdı
Pentagon'dan İsrail'e destek açıklaması Dünya
Pentagon'dan İsrail'e destek açıklaması