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"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Kars'ta 324 kütüphane açıldı

Kars'ta, Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 3'ü sıfır atıktan olmak üzere 324 yeni kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 17:29
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"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 324 kütüphane açıldı

''Kütüphanesiz Okul Kalmayacak'' projesi kapsamında Kars'ta 324 kütüphane açıldı
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İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Yenişehir İlkokulu'nda yapılan kütüphanede incelemede bulunup öğrencilerle sohbet etti.

Acay, burada yaptığı konuşmada, değişen ve gelişen toplum yapısının üreten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, etkin iletişim kurabilen bireylere ihtiyaç duyduğunu, bu bireylerin yetişmesi için de kitabın etkin bir araç olduğunu söyledi.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi sayesinde en ücra köşelerdeki köy okullarında öğrencileri kütüphanelerle buluşturduklarını dile getiren Acay, "Büyük önem verdiğimiz bu proje kapsamında ilimizde birçok okulumuza kütüphane kazandırdık. Kars genelinde 321 yeni kütüphane, 3 sıfır atık kütüphanesi oluşturulmuştur. İlimizdeki kitap sayısı 2021'de 213 bin 286 iken bugünkü kitap sayımız 411 bin 678'e ulaşmıştır. Yıl sonu olarak planlanan hedeflerimize ekim ayından itibaren ulaşmış bulunmaktayız. Okuyan, araştıran, bilgiyi keşfeden ve üreten bir neslin yetişmesi için var gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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