Kuveyt Emiri Meclisi feshetti

Kaynak: AA
Kuveyt Emiri Meclisi feshetti
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Meclisi feshetti.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Meclis’in feshedilmesine ilişkin kararı, Kuveyt Emirlik Divanı'nda yayınlandı.

Kararnamede, "Kararname, Anayasa'nın 107. maddesi uyarınca ve Meclisin anayasal ilkeleri ihlal etmesi, yüksek makamlara gereken saygıyı göstermemesi ve kasıtlı olarak saldırgan ve kontrolsüz ifadeler kullanması nedeniyle çıkarılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kararnamede, Başbakan ve Bakanlardan gereğini yerine getirmeleri istendi.

Öte yandan kararnamede, konuya ilişkin detaylı bir bilgiye yer verilmedi.

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