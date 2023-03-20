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Ülke şokta… Seçim iptal edildi

Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi, geçen yıl yapılan parlamento seçiminin sonucunu iptal ederek feshedilen parlamentonun 2020’deki haline getirilmesine karar verdi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 08:57
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Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi seçimi iptal etti

Ülke şokta… Seçim iptal edildi
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Kuveyt resmi ajansı KUNA’nın haberine göre Anayasa Mahkemesi, 29 Eylül 2022’de gerçekleştirilen seçimin iptali ve seçimleri kazandığı açıklananların üyeliklerinin geçersiz sayılması yönünde karar çıkardı.

Mahkeme, iptal kararına gerekçe olarak “2020 yılında parlamentonun feshedilmesi kararının geçersiz olduğunu” göstererek bu durumdan hareketle 2022 seçimlerinin de geçersiz olacağını bildirdi.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararıyla feshedilen 2020 parlamentosu, “feshedilmemiş” olarak kabul edilecek.

Kuveyt’te Meclis ile hükümet arasında tekrar eden anlaşmazlıklar nedeniyle Aralık 2020’de kurulan parlamento feshedilmişti. Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da 22 Haziran 2022’de yaptığı açıklamayla ülkede erken seçime gidileceğini duyurmuştu. (AA)

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