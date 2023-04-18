Kuveyt'te Meclis feshedildi ve yeni seçim kararı alındı

Kuveyt resmi ajansı KUNA’ya göre, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf adına televizyonda bir konuşma yaptı.

Veliaht Prens Meşal, konuşmasında siyaset sahnesinde yaşananların halkı üzdüğü kadar kendilerini de üzdüğünü dile getirdi.

Halk iradesine saygı çerçevesinde ve Anayasa’nın 107. maddesine dayanılarak Meclisin feshedilmesine ve gelecek aylarda genel seçime gidilmesine karar verdiklerini ifade eden Meşal, buna, devleti yeni bir disiplin ve yasal referans aşamasına taşıyacak bir dizi siyasi ve yasal reformun çıkarılmasının eşlik edeceğini vurguladı.

Kuveyt’te 9 Nisan’da Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığında 14 bakandan oluşan yeni hükümetin kurulduğuna ilişkin Emirlik Kararnamesi yayımlanmıştı.

KUVEYT’TEKİ SON PARLAMENTO SEÇİMİNİN İPTALİ

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal, “milletvekilleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle” Ağustos 2022’de parlamentoyu feshetmiş, ülkede Eylül 2022’de erken seçime gidilmişti.

Ancak Anayasa Mahkemesi, 19 Mart’ta, parlamentonun feshi kararının “hukuksuz” olduğu gerekçesiyle 2022’deki genel seçimin iptaline karar vermişti.

Yüksek mahkeme, parlamentonun bir önceki seçimde yani 2020’de seçilen üyelerle devamına hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesinin feshedilen parlamentonun 2020’deki haline getirilmesi yönünde aldığı kararın ardından yeniden Ulusal Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Merzuk el-Ganim, 21 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında “yeni seçim” mesajı vermişti.

İlk mesajının, tüm yetkilerin kaynağı olan millete geri dönmek ve anayasal prosedürlere uygun bir şekilde adil seçimlerin gerçekleştirilmesi çağrısı olduğunu kaydeden Ganim, milletvekillerinin çoğunun da kendisiyle aynı fikirde olduğunu ifade etmişti. (AA)