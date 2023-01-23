Kuveyt'te parlamento ile kriz yaşayan hükümet istifa etti

Kuveyt'te yayın yapan "El-Kabas" gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Ekim 2022'de kurulan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığındaki hükümetin istifa ettiği belirtildi.

Haberde hükümetin, parlamentoyla yaşanan siyasi krizdeki tutumunu sürdürdüğü ve "popülist" olarak nitelendirdiği kanun tekliflerine yönelik herhangi bir taahhütte bulunmayı reddettiği kaydedildi.

Ülkede yasama ve yürütme organları arasındaki kriz, 10 Ocak'ta başlamıştı. Hükümet üyeleri, "vatandaşların kredi borçlarının düşürülmesiyle" ilgili kanun teklifini reddederek Meclis oturumundan çekilmişti.

Resmi olmayan kaynaklara göre yaklaşık 500 bin Kuveytliyi ilgilendiren önerinin adalet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan hükümet tarafı, "maddi külfet getiren kanun tekliflerine ilişkin raporların görüşülmek üzere komisyonlara iletilmesi ve anayasaya uygun ve uzlaşıya dayalı çözümlere ulaşılması" talebinde bulunmuştu.

Resmi makamlardan istifaya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Kuveyt'te son yıllarda hükümetlerin çok kısa ömürlü olması ve sık sık istifa haberleri gelmesi dikkati çekiyor. (AA)