Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
Meteorolojinin açıkladığı son hava tahminlerinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yer aldı. Yağışların Edirne Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken Batı Karadeniz kıyıları için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’nin son açıkladığı tahminlerde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Yağışların gece saatlerinden Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarı yapıldı.

Öte yandan Batı Karadeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

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