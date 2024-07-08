Kuyu-7'de yakalananlar adliyeye sevk edildi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Volkan Reçber'in liderliğindeki çeteye yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 33 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 33 şüpheli, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen ‘KUYU-7' operasyonlarında, elebaşı Volkan Reçber'in (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütü üyesi şüpheliler yakalandı” dedi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdiklerinin belirlendiğini belirtti. Operasyonlarda ayrıca 34 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 balistik yelek ve 1 otomatik silah ele geçirildiğini açıkladı.