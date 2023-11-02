Kuyumcu soyguncuları 15 dakikada yakalandı

İzmir’de bir kuyumcuya giren hırsızlar 3 milyon liralık altın çaldıktan 15 dakika sonra yakalandı. Hırsızlar, 15 dakikada yakalanmalarına şaşırdıklarını söyledi.

KAYNAK: İHA
Kuyumcu soyguncuları 15 dakikada yakalandı

Bir otomobille kuyumcunun önüne gelen kar maskeli ve eldivenli 4 kişi, iş yerine girdi. Kuyumcunun tezgahından ve çekmecesinden 3 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını toplayan soyguncular, daha sonra geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. Gelen bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine giderek çalışma başlattı.

Şüphelilerin kaçabileceği güzergahlarda tedbir alan polis, 4 soyguncunun içerisinde bulunduğu otomobili Gümüşpala Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan otomobil, yapılan takip ve kovalamaca sonucu köşeye sıkıştırıldı. Sahte plaka olduğu belirlenen otomobil içerisindeki soyguncular A. E., U. A., S. E. ve C. K., polis ekipleri tarafından, soygundan 15 dakika sonra kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda, soygunda kullanılan kas maskeleri ve eldivenler ile soygundan elde edilen 3 milyon değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Öte yandan araçta 2 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 18 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden A.E.'nin 18 yıl 1 ay 22 gün, U.A.'nın ise 25 yıl 4 ay 30 gün kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

aw067738-04.jpg

Öte yandan kuyumcunun soyulma anı, polisin soyguncuları köşeye sıkıştırma ve yakalama anları, çevredeki kameralar ile görüntülendi. Görüntülerde kar maskeli soyguncuların iş yerine girdiği, altınları çalarak iş yerinden çıktığı anlar ile, polis ekipleri tarafından önünün kesildiği daha sonra da kaçmaya çalışan otomobilin köşeye sıkıştırılarak çerisindeki şüphelilerin yakalandığı anlar yer aldı.

aw067738-01.jpg

Soyguncular A. E., U. A., S. E. ve C. K.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde verdikleri sözlü ifadede, 15 dakika içerisinde polis tarafından yakalandıklarına şaşırdıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Dilan Polat'ın oğlu Milan'ın Ferrari'ye binmek istemedi video yeniden gündem oldu Video
Dilan Polat'ın oğlu Milan'ın Ferrari'ye binmek istemedi video yeniden gündem oldu
Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zenginleri listesine girdi. Servetleri belli oldu Spor
Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zenginleri listesine girdi. Servetleri belli oldu
İsrail BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü Dünya
İsrail BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü
Rüyada şirket görmek ne demek? Rüyada şirket görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada şirket görmek ne demek? Rüyada şirket görmenin anlamı nedir?
Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor Dünya
Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor
Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun Şifalı Bitkiler
Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun
İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Kurt Kapanındaki Türkiye / Dr. Mehmet Alkanalka Konuk Kalem
İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Kurt Kapanındaki Türkiye / Dr. Mehmet Alkanalka