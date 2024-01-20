Kuyumcular resmen açıkladı: Çeyrek altının 10 katı değerinde

Eskişehir.net haberine göre; altın piyasasında son zamanlarda yaşanan dalgalanmaların yatırımcılarla birlikte kuyumcuları da harekete geçirdiğine dikkat çekildi. Yatırım amaçlı alımlarda kullanıldığı için pek bilinmeyen altın türleri arasında yer alan gremse altının artık herkes tarafından tercih edildiği vurgulandı. Haberde, kuyumcuların gremse altınına olan ilgisi gündem olduğu ifade edildi.

Güncel piyasada gremse altın şuan 32.744 TL. Çeyrek altının alış fiyatı 3.342 TL, satışı 3.412 TL. Gram altın ise 1.961 TL’den işlem görüyor.

TAM ALTIN DEĞİL GRAMSE ALTIN

Yine habere göre; gremse altın genellikle tam altın ile karıştırılıyor. Fakat normalde çeyrek altının 10 katı, yarım altının ise 5 katı değerinde olan bu altın türü, tam altından 2.5 kat büyük ve değerli. Nadir bulunan bir altın türü gremse altın hem bu özelliği hem de yüksek değerinden dolayı son zamanlarda kuyumcuların gözdesi oldu. Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte kuyumcular da gremse altının peşine düştü.

GREMSE ALTIN NEDİR?

Gremse altın, genel olarak yatırım amaçlı alımlarda kullanıldığı için pek bilinmeyen bir altın türü. Gremsenin bir diğer ismi iki buçukluk altın ve aynı zamanda boyunda da kullanılıyor. Gremse altın, 10 adet çeyrek altına eş değer. Kulplu ağırlığı 18.15 gram olan gremsenin has miktarı ise 16.05 gram. Gremse altının ön yüzünde, Atatürk’ün portresi ve etrafında yıldızlar sıralanmış ve defne yapraklı çiçeklerden oluşturulmuş çelenk şeklinde motifle süslenmiş bir görüntüsü mevcut. Arka yüzünde ise Türkçe motifli yazı ile Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi ibaresi var. Bu motifli yazının altında, altının basıldığı tarih yazılı. Kuyumcular, sarraflar, döviz büroları, bankalar gibi çeşitli kuruluşlarda gremse altın nakite çevrilebilir. 22 ayar altın 0.916 saflığında has altından oluşur. İstenirse kulpta ilave edilebilir.