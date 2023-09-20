Kuyumcuyu vurdu altınları alıp kaçtı

İzmir'in Buca ilçesinde girdiği kuyumcuyu silahla vurup, yarım kilo altın çalıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Meydana gelen silahlı soygun anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kuyumcuyu vurdu altınları alıp kaçtı

İHA'nın haberine göre, olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Çamlıpınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle iş yerine gelen yüzleri maskeli iki kişiden biri iş yerine girdi.

Elindeki silahı kuyumcuya doğrultup çanta uzatan soyguncu, kuyumcudan altınları çantaya koymasını istedi. Bu esnada tabancadan çıkan mermi ile iş yerindeki B.A. yaralandı. Daha sonra soyguncu çanta içerisindeki altınlarla beraber kaçmaya başladı.

Kimliği belirlenemeyen şüpheli, kaçtığı esnada peşinden gelen çevre sakinlerine de ateş açtı. Öte yandan meydana gelen soygun anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntüde soyguncunun içeri gelip silahını doğrultma anı, iş yerindeki çalışana ateş etmesi ve çantadaki altınlarla kaçtığı anlar yer aldı. Olayın ardından kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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