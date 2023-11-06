Kuzenler husumetlisi kuzenleri tüfekle vurdu

Afyonkarahisar’da iki kişiyi vurduktan sonra kaçan şahısları, jandarma telefonda teslim olmaları için ikna etti.

Kuzenler husumetlisi kuzenleri tüfekle vurdu

Afyonkarahisar'ın Kocatepe beldesi Kümeevler’de, M.Ö. (40) ve C.Ö. (54) isimli şahıslar evlerinde otururken aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.E. (31) ve K.E. (19) ikametlerine geldi.

Kapıyı açan baba Ş.Ö., oğlu ve M.Ö., ile konuşmak istediğini söyleyen iki kuzen ile baba arasında tartışma çıktı.

Sesleri duyan M.Ö. ve C.Ö., dışarı çıktıklarında ise K.E., yanında bulunan tüfekle taraflara ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar M.Ö. ve C.Ö.’nün göğüs bölgesine isabet etti.

Yaralanan şahıslar aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

TELEFONDA İKNA OLAN KUZENLER TESLİM OLDU

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ise kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler telefon ile ulaştıkları iki kuzeni uzun bir görüşme sonrası ikna etti. Jandarmanın konuşarak ikna ettiği K.E. ve K.E., isimli kuzenler olayda kullandıkları tüfekle teslim oldu.

Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam ederken, olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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