Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na 158 düzensiz göçmen geldi

Sahil Güvenlik'ten verilen bilgilerde, Kuzey Afrika kıyılarından çıkan ve toplamda 158 düzensiz göçmenin olduğu üç bota denizde müdahale eden ekiplerin, kaçak göçmenleri Fuerteventura ve Lanzarote limanlarına getirdiği bildirildi.

Kanarya Adalarına 62, 56 ve 40 kişilik gruplarla gelen kaçak göçmenlerden 27'sinin kadın, 8'inin de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sağlık durumları iyi olan göçmenlerin, barınma merkezlerine götürüldüğü belirtildi.

İspanya'nın en çok düzensiz göç alan bölgesi olan Kanarya Adaları'na dün de 55 kaçak göçmen gelmişti. (AA)