Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Kuzey Kore, başkent Pyongyang yakınlarından yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore ordusunun, izleme ve teyakkuzumuzu güçlendirdiği ve ABD ile yakın işbirliği içinde tam bir hazırlık halini sürdürdüğü vurgulandı.

JAPONYA VE GÜNEY KORE DUYURDU

Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını doğruladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin yerel saatle 11.13'te, kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü duyurdu.

Bakanlık, "kıtalararası balistik" şeklinde nitelediği füzenin 6 bin kilometre irtifaya ulaştığı ve havada 1000 kilometre yol katettiğini bildirdi.

HASAR TESPİTİ YAPILACAK

Füzenin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarına yönelik olası hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, açıklamasında, füze denemesini kınadı ve "balistik füze fırlatmak bölgenin barış ve güvenliğine tehdittir" dedi.

Hafta içinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Hava Kuvvetlerinin keşif uçuşları sırasında, ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti.

Kim Yo-Jong, "ABD yasa dışı ihlallere devam ederse unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak." ifadelerini kullanmıştı. Denemenin, bu açıklama sonrası gelmesi dikkati çekti. (AA)

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