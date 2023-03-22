Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerginlik

Güney Kore ve ABD'nin geçen hafta başladığı askeri tatbikata balistik füze denemeleri ile karşılık veren Kuzey Kore, yeni füze denemesi gerçekleştirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang'ın Doğu Denizi istikametine doğru birden fazla seyir füzesi fırlattığını duyurdu. Füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Hamhung bölgesinden yerel saatle 10.15'te ateşlendiği kaydedilirken, füzelerin sayısına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Güney Kore ve ABD geçtiğimiz hafta 11 günlük Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlamıştı. Kuzey Kore, ise yarın sona ermesi beklenen tatbikata aralarında taktik nükleer karşı saldırı provasını da içeren füze denemeleri ile karşılık vermişti. Bugün ise, Güney Kore ve ABD'nin ittifaklarının 70. yıldönümü vesilesiyle şimdiye kadarki en büyük ortak atış tatbikatını düzenleyeceği kamuoyuna yansımıştı. (İHA)

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