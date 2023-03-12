12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit

Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) Merkezi Askeri Komisyonu toplantısında, ABD ve Güney Kore'nin savaş provokasyonlarının kırmızı çizgiye ulaştığı belirtildi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 09:42
Takip Et

Kuzey Kore ABD ve Güney Kore'yi tehdit etti

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tehdit
+
Aa
-

ABD ve Güney Kore'nin yarın itibariyle başlayacağı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın öncesinde Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un başkanlığında gerçekleştirilen Kore İşçi Partisi'nin (WPK) Merkezi Askeri Komisyonu toplantısında, "ABD ve Güney Kore'nin savaş provokasyonlarının kırmızı çizgiye ulaştığı, mevcut durumla başa çıkmak üzere ülkenin savaş caydırıcılığını daha etkili, güçlü ve saldırı amaçlı bir şekilde kullanmaya yönelik tedbirlerin ele alındığı ve kabul edildiği" açıklanırken, söz konusu tedbirlerin ne olduğuna dair detay ise paylaşılmadı.

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMALAR

Washington-Pyongyang arasındaki gerginlik ABD ve Güney Kore'nin bölgede yarın başlayacağı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı öncesinde tırmanmış, tatbikat süresince yeni füze denemesi gerçekleştirmesi beklenen Kuzey Kore'yi uyaran ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price mevcut yaklaşımından vazgeçmediği sürece Pyongyang'ın daha fazla bedel ödeyeceğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatlarını durdurmaya çağıran Kuzey Kore yönetimi ise tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgesel askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
1
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
2
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
3
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Hangi sınava çalıştığı sorulan gençten yürekleri sızlatacak cevap. Seni bu hale düşürenler utansın
4
﻿Hangi sınava çalıştığı sorulan gençten yürekleri sızlatacak cevap. Seni bu hale düşürenler utansın
﻿Hangi sınava çalıştığı sorulan gençten yürekleri sızlatacak cevap. Seni bu hale düşürenler utansın
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
5
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
6
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
7
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
﻿İstanbul'da 'sahilde ceset' ihbarı
﻿İstanbul'da 'sahilde ceset' ihbarı
﻿İstanbul'da 'sahilde ceset' ihbarı
﻿İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
﻿İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
﻿İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
﻿Zaniolo'yo ilk maçında Donk'tan çirkin müdahale
﻿Zaniolo'yo ilk maçında Donk'tan çirkin müdahale
﻿Zaniolo'yo ilk maçında Donk'tan çirkin müdahale
﻿Türk sporcu Almanya'da yılın en iyisi seçildi
﻿Türk sporcu Almanya'da yılın en iyisi seçildi
﻿Türk sporcu Almanya'da yılın en iyisi seçildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.