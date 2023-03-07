7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore savaş ilanı sayacak. Misliyle karşılık vereceğiz

Kuzey Kore savaş ilanı sayacak. Misliyle karşılık vereceğiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkesinin füze denemelerinin ABD tarafından engellenmesinin savaş ilanı sayılacağını bildirdi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 12:31
Takip Et

Kuzey Kore füze denemelerinin engellenmesini savaş ilanı sayacak

Kuzey Kore savaş ilanı sayacak. Misliyle karşılık vereceğiz
+
Aa
-

Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, ABD ve Güney Kore'nin tüm askeri faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirten Kim, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze fırlatması durumunda ABD'nin bunu derhal indireceği haberlerine yanıt verdi.

Kim, Kore Yarımadası'nda ortak askeri tatbikatlar düzenleyen ABD ve Güney Kore'nin ülkelerine yönelik her türlü girişimine "misliyle" karşılık vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ABD'nin yargı yetkisi dışında olduğunu söyleyen Kim, "Komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermeden açık sularda ve havada gerçekleştirilen stratejik silah denemelerimize askeri karşılık verilmesi, Kuzey Kore'ye yönelik 'savaş ilanı' sayılacaktır." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise yarımadada şiddetli fiziksel çatışma yaşanabileceği uyarısı yapılarak, ABD'ye, Güney Kore ile düzenlediği ortak askeri tatbikatları durdurma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumun, ABD ve Güney Kore'nin savaş tatbikatlarının derhal durdurulması için adım atması ve Kuzey Kore'nin bölgedeki "barışçıl çabalarına" katkı sağlaması gerektiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
2
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
3
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
5
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
6
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
7
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.