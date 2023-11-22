Kuzey Kore casus uyduyu başarıyla fırlattığını açıkladı

Kuzey Kore yönetimi, bu yıl iki defa başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladığı casus uydunun bu defa başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu.

Bu bilgi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kim Jong Un arasında Eylül ayında yapılan ve Moskova'nın Pyongyang'a uzay programı konusunda yardım teklif ettiği toplantının ardından geldi.

Güney Kore ise, uydunun çalışır durumda olup olmadığının henüz teyit edilmediğini açıklarken, Kuzey Kore’nin Rusya'dan yardım aldığına inandığını belirtti.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Malligyong-1 adlı uydunun "doğru bir şekilde" yörüngeye girdiğini ve lider Kim Jong Un'un fırlatılışı gözlemlediğini açıkladı.

Fırlatma, nükleer füze geliştirmesi nedeniyle Kuzey Kore'ye yaptırımları sürdüren BM ile ABD ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkeler tarafından kınandı.