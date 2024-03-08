Kuzey Kore - Güney Kore Siber Savaşı

Güney Kore, son zamanlarda siber dünyanın karanlık yüzüyle yüzleşiyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS), Kuzey Koreli hackerların 2023 Aralık ve geçen ay içinde iki önemli çip üretici şirketin sunucularına sızarak kritik bilgileri ele geçirdiğini açıkladı.

Çalınan veriler arasında, ürün tasarımları ve tesis fotoğrafları gibi stratejik öneme sahip bilgiler bulunuyor.

Siber saldırıların hedefi ise iddialara göre, Kuzey Kore'nin kendi çip üretimini sağlamak adına Güney Kore'nin önde gelen çip üreticisi firmalarının silah, füze ve uydu programlarına dair bilgilerini ele geçirmek.

Güney Kore'nin çip endüstrisi dünya çapında saygın bir konuma sahip.

Fakat yaşanan son saldırılar siber tehditlerin sadece ekonomik kayıplara yol açmakla kalmayıp aynı zamanda ulusal güvenliği de tehdit etme potansiyeline sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kuzey Kore'nin yaptırımların neden olduğu çip temini zorluklarına karşı kendi çiplerini üretme amacı bölgedeki dengeleri kökten değiştirebilecek bir strateji olarak değerlendiriliyor.

NIS, yaptığı açıklamada çip ve çip parçaları üreten şirketlerin siber güvenlik tedbirlerini artırmaları yönünde bir uyarıda bulundu. Güney Kore'nin siber savunma sistemlerini geliştirmesi ve kendi çıkarlarını koruyacak bir strateji oluşturması kaçınılmaz hâle gelmiştir.

Güney Kore'nin karşı karşıya kaldığı siber tehdit sadece ekonomik bir mesele olmaktan ziyade ulusal güvenlik sorunudur.

Kuzey Kore, 2016 yılından bu yana dünya genelinde bilinen 3 milyar dolar değerinde sanal varlık çalmış durumda.

Uluslararası gözlemciler çalınan paraların Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına kaynak sağlamak için kullanıldığını düşünüyor.

Siber saldırıların haricinde, Kuzey Kore'nin dijital soygunları uluslararası toplumda ciddi bir endişe yarattı.

Güney Kore'nin yanı sıra pek çok ülkenin sanal varlıkları, resmi evrakları ve savunma sanayi faaliyetleri Kuzey Kore'nin siber saldırılarına maruz kalmış durumda.

Bu durumdan da anlaşılıyor ki uluslararası güvenlik politikaları gözden geçirilmeli ve siber tehditlere karşı ortak bir strateji oluşturulmalıdır.

Güney Kore'nin bu siber tehdide karşı atması gereken adımların başında kendi siber güvenlik altyapısını güçlendirmek ve savunma kapasitesini artırmak geliyor.

Ayrıca uluslararası iş birliğini güçlendirmesi ve siber saldırıları önleme konusunda ortak bir strateji oluşturması da kaçınılmaz bir ihtiyaç.

Kuzey Kore'nin siber uzaydaki tehlikeli etkinliklerine karşı koymak için uluslararası bir dayanışma siber güvenliğin geleceği açısından kritik bir unsur olacaktır.

Aksi takdirde çiplerle başlayan siber saldırılar daha geniş bir bölgesel ve küresel güvenlik sorununa dönüşebilir.