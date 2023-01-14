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Kuzey Kore, Guterres'in nükleer programına ilişkin yorumlarına tepki gösterdi

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ülkenin nükleer programını "açık ve mevcut tehlike" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 21:36
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Kuzey Kore, Guterres'in nükleer programına ilişkin yorumlarına tepki gösterdi

Kuzey Kore, Guterres'in nükleer programına ilişkin yorumlarına tepki gösterdi
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Kuzey Kore’nin tepkisi, Guterres’in 12 Ocak’ta BM Güvenlik Konseyi’nde, Kuzey Kore’nin nükleer silahlanmayı terk ederek 2019’da sonlandırılan nükleer müzakerelere geri dönmesi gerektiği yönündeki değerlendirmelerin ardından geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Başkanı Jo Chol-su, Guterres’in nükleer programlarına ilişkin değerlendirmelerine karşılık yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Guterres’in Kuzey Kore’nin nükleer güç programını "yasa dışı" olarak tanımlaması ve programın bölgede "açık ve mevcut bir tehlike" oluşturduğu yönündeki ifadeleri kınandı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in, "Kuzey Kore'nin meşru ve makul nükleer kuvvetleri güçlendirme politikasına" yönelik bu yorumlarının "uygunsuz" olduğu belirtildi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde 12 Ocak’ta yaptığı konuşmada, “Kuzey Kore’nin sürdürdüğü yasa dışı nükleer silah programının, jeopolitik gerilimleri ve riskleri zirveye çıkaran mevcut ve açık bir tehlike” olduğunu belirterek, Kuzey Kore’ye müzakere masasına dönme çağrısı yapmıştı.

Kuzey Kore, 2022'de 90'ı aşkın füze fırlatmıştı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden ötürü kesilmişti.

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