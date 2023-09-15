Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure şehrindeki uçak fabrikasını ziyaret etti.

KAYNAK: AA
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Kim, ülkeye yaptığı resmi ziyareti kapsamında Rusya Birleşik Uçak Şirketinin (UAC) şubesi olan Komsomolsk-na-Amure'deki Yuri Gagarin uçak fabrikasına giderek, incelemelerde bulundu. Kim'e, Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov eşlik etti.

Kim ve beraberindeki heyet, fabrikanın mühendislik merkezi ve üretim atölyelerini gezdi. Kim'e fabrikanın tasarım bölümünde mühendislerin modern uçakların geliştirilmesinde kullanılan dijital teknolojiler gösterildi.

Kuzey Kore lideri Kim ve beraberindeki heyet, savaş uçağı montaj tesisini, Su-35 ile beşinci nesil Su-57 uçaklarının son montaj atölyesini gezdi ve işletmenin modernizasyonu ve teknik olarak yeniden donatılması sonucunda iyileştirilen teknolojik tesislerini yerinde inceledi.

Kim ve beraberindeki heyete, uçakların gövde bölmeleri ve kanat ünitelerinin üretildiği fabrikada, ithal ikameli Superjet 100 (SJ-100) üzerinde işbirliği çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğü alanlar gösterildi.

Heyet daha sonra UAC'nin yan kuruluşlarından Yakovlev şirketinin üretim merkezi olan başka bir işletmedeki SJ-100 nihai montaj atölyesini de ziyaret etti.

Şu anda Rus sistemlerine sahip SJ-100 uçağının test edildiği ve Rus PD-8 motorlarına sahip uçağın akrobasi testleri için hazırlıkların sürdüğü montaj atölyesinde, havayollarına tamamen Rus tasarımıyla teslim edilecek olan ilk seri makineler de bulunuyor.

Programın sonunda Kuzey Kore lideri Kim ve Bakan Manturov, Su-35 çok amaçlı avcı uçağının gösteri uçuşunu izledi.

Bakan Manturov, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderine Rusya'nın önde gelen uçak üretim tesislerinden birini gösterdiklerini belirtti. Manturov, "Hem uçak imalatında hem de diğer sektörlerde işbirliği potansiyelini görüyoruz. Bu, özellikle ülkelerimizin teknolojik egemenlik hedeflerine ulaşması açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim'in, resmi ziyareti çerçevesinde Vladivostok şehrinde temaslarına devam edeceği bildirildi.

Öne Çıkanlar
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Son Haberler
Bjelica yeni transferini takımdan gönderiyor Spor
Bjelica yeni transferini takımdan gönderiyor
Selçuk Geçer doların 95 lira olacağı tarihi açıkladı Ekonomi
Selçuk Geçer doların 95 lira olacağı tarihi açıkladı
Premier Lig devi satıldı Spor
Premier Lig devi satıldı
Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk. Üzerine uzandı, yürekleri ağza getirdi Güncel
Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk. Üzerine uzandı, yürekleri ağza getirdi
Merkez Bankası'nın faizi ne kadar artıracağı ortaya çıktı. İşte o rakam Ekonomi
Merkez Bankası'nın faizi ne kadar artıracağı ortaya çıktı. İşte o rakam
Elazığ’da 9 şüpheli yakalandı Yaşam
Elazığ’da 9 şüpheli yakalandı