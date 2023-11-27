Kuzey Kore lideri Kim seçimlerde oy kullandı

Kuzey Kore’de yüzde 99.63’lük katılım oranı ile gerçekleşen yerel seçimlerde ülke lideri Kim Jong-Un da oy kullandı.

KAYNAK: İHA
Kuzey Kore lideri Kim seçimlerde oy kullandı

Kuzey Kore, eyalet, il ve ilçe meclis üyelerini belirlemek üzere gerçekleştirilen yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. Yüzde 99.63’lük katılım oranı ile tamamlanan seçimlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’da sandık başına giderek oy kullandı. Sağlık sorunları nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler ise gezici sandıklarda oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri sürüyor.

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KUZEY KORE’DE 4 SENEDE BİR YEREL SEÇİM

Komünist rejimle yönetilen Kuzey Kore’de her 4 senede bir yapılan yerel seçimler, aynı zamanda festival ve kutlamalara sahne oluyor. Adayların seçim propagandası ya da kamuoyu yoklaması yapamadığı seçimler, nüfus istatistiklerini güncellemek amacıyla da kullanılıyor.

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